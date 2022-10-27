В Дептрансе допустили рост средней скорости трамваев в Москве почти на 30 процентов

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Среднюю скорость движения трамваев в Москве могут увеличить почти на 30 процентов. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Мы рассчитываем, что к концу года, может быть, даже к концу первого квартала следующего года средняя скорость трамвая в Москве увеличится почти на 30 процентов, — сказал руководитель ведомства.

Первостепенной задачей Ликсутов обозначил уменьшение интервалов, а также приведение их к тактовому расписанию, которое есть на пригородном железнодорожном транспорте и в метрополитене.

Ликсутов также подчеркнул, что на сегодняшний день не осталось ни одного трамвайного маршрута, где интервал движения составлял бы более 10–12 минут. В качестве еще одной задачи он назвал повышение скорости движения трамваев.

Помимо этого, глава ведомства уточнил, что качество поездок на общественном транспорте улучшается за счет изменения качества путей.

Специалисты устанавливают новые шпалы, которые на 20–30 процентов снижают вибрацию и шум для тех горожан, кто проживает рядом с трамвайной инфраструктурой, сообщил Ликсутов в интервью телеканалу «Москва 24».

До этого вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов сообщил, что на продолжение модернизации трамвайной инфраструктуры в столице выделено 2,45 миллиарда рублей.