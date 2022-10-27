Госдума разрешила прохождение альтернативной службы в период мобилизации

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о прохождении альтернативной службы в период частичной мобилизации.

Теперь лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях ВС России, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат проходить такую службу.

Если же речь идет о прохождении альтернативной службы в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, то при объявлении мобилизации таких граждан могут отправить на гражданские должности в подконтрольные ВС России организации, следует из текста законопроекта.

Госдума также приняла законопроект, отменяющий запрет на мобилизацию граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

25 октября в Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить от частичной мобилизации тех, кто не проходил срочную военную службу. Автором законопроекта выступил депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

До этого президент России Владимир Путин подписал документ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

«Вечерняя Москва» разобралась, каким категориям граждан теперь предоставляется отсрочка от частичной мобилизации.