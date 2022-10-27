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Путин назвал уничтожение «Северных потоков» запредельным шагом

Георгий Соланович
В мире
Путин назвал уничтожение «Северных потоков» запредельным шагом
Фото: Администрация президента РФ

Уничтожение общеевропейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» является «запредельным шагом», заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме в четверг, 27 октября.

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Валдай Владимир Путин Северный поток
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