Мужчина украл у 18-летней девушки 50 тысяч рублей на западе Москвы

На западе столицы мужчина украл у 18-летней девушки 50 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 28 октября.
По его словам, потерпевшая шла по улице Толбухина, когда у нее из кармана выпал телефон. Его подобрал злоумышленник и забрал себе. Он обнаружил, что в чехле гаджета находилась банковская карта, и совершил с помощью нее несколько покупок, расплатившись бесконтактным способом. Общий ущерб от его действий составил 50 тысяч рублей.
Девушка обнаружила пропажу устройства и обратилась в полицию. Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и задержали его на улице Толбухина. Им оказался 56-летний приезжий мужчина.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Изъятый у мужчины телефон в скором времени вернется к хозяйке.
Другая кража произошла в центре столицы. Пенсионерка похитила у подруги миллион рублей и уехала в Ярославскую область.