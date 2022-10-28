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Мужчина украл у 18-летней девушки 50 тысяч рублей на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина украл у 18-летней девушки 50 тысяч рублей на западе Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, улица Толбухина Карта всех событий

На западе столицы мужчина украл у 18-летней девушки 50 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 28 октября.

По его словам, потерпевшая шла по улице Толбухина, когда у нее из кармана выпал телефон. Его подобрал злоумышленник и забрал себе. Он обнаружил, что в чехле гаджета находилась банковская карта, и совершил с помощью нее несколько покупок, расплатившись бесконтактным способом. Общий ущерб от его действий составил 50 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Девушка обнаружила пропажу устройства и обратилась в полицию. Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и задержали его на улице Толбухина. Им оказался 56-летний приезжий мужчина.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Изъятый у мужчины телефон в скором времени вернется к хозяйке.

Другая кража произошла в центре столицы. Пенсионерка похитила у подруги миллион рублей и уехала в Ярославскую область.

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