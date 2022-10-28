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В Госдуме призвали отказаться от празднования Хеллоуина в России

Елена Самойлова
Общество
В Госдуме призвали отказаться от празднования Хеллоуина в России
Фото: unsplash

В России необходимо отказаться от празднования Хеллоуина. Соответствующее заявление в пятницу, 28 октября, сделала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

— От этого праздника, культивирующего смерть, ужасы, кровь, давно пора отказаться, потому что он чужд нашим традициям. Учитывая и без того высокий уровень агрессии среди детей и подростков, предлагать им примерять на себя роль страшных, злых персонажей, рисовать на себе кровь и поклоняться смерти считаю неправильным, — сказала она.

Депутат добавила, что в этом «мрачном» празднике нет «ничего забавного». Кроме того, Лантратова напомнила, что во многих школах проводятся мероприятия, приуроченные к празднованию Хеллоуина. Она подчеркнула, что не поддерживает подобное, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стали известны результаты опроса, который провела компания «Литрес» в преддверии Хеллоуина. Так, самыми пугающими литературными персонажами для россиян стали клоун Пеннивайз из романа Стивена Кинга «Оно», а также главный герой повести Николая Гоголя «Вий».

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