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Появились подробности о нападении кане-корсо на женщину и ребенка в Москве

Степан Жирнов

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Появились подробности о нападении кане-корсо на женщину и ребенка в Москве
Фото: shutterstock
Россия, Москва, улица Лобачевского Карта всех событий

Появились подробности нападения крупной собаки породы кане-корсо на женщину и ребенка в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 28 октября.

По словам собеседника «ВМ», животное было уже взрослым и несколько раз сменило хозяина. Сперва собака жила с семейной парой, которая от нее отказалась из-за рождения ребенка. Новым хозяином породистого животного стал мужчина, который при воспитании жестоко избивал пса.

В какой-то момент хозяина привлекли к уголовной ответственности, а собака осталась на попечении пожилой родственницы жестокого владельца. Женщина держала животное на привязи в квартире, из которой потом пострадавшие его и забрали.

По факту происшествия Никулинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по данному факту.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 27 октября на западе столицы. Крупная собака напала на хозяев в квартире жилого дома. Пострадала женщина и ее несовершеннолетняя дочь. О том, в каком состоянии находятся потерпевшие, как развивались трагические события и что могло побудить собаку на нападение, — в материале «ВМ».

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