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Появилось видео первого купания спасенного медведя Диксона

Елена Самойлова
Город
Появилось видео первого купания спасенного медведя Диксона
Фото: Telegram / Светлана Акулова
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Появилось видео первого купания медведя Диксона, который был спасен с одноименного острова. Соответствующую публикацию разместила в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в пятницу, 28 октября.

— Наконец случилось то, чего мы все так долго ждали! Зоологи запустили Диксона в подготовленный для него вольер с бассейном, который сооружен с учетом его ограниченных физических возможностей, — написала она.

Акулова рассказала, что сначала медведь внимательно осмотрел и обнюхал вольер, в некоторых местах даже подкопал гальку. Спустя примерно 20 минут Диксон все же забрался в воду и стал нырять. Медведь чувствовал себя комфортно и с удовольствием плескался около часа.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

Гендиректор зоопарка подчеркнула, что риска утонуть не было, поскольку специалисты сделали плавный переход к глубине бассейна — разброс от 35 до 75 сантиметров. Первый заплыв показал, что глубину можно немного увеличить — от 55 до 85 сантиметров соответственно.

Как отмечается, зоологи следили за движением мышц Диксона: как на суше, так и в воде медведь старался себя подтягивать. А закончив купание, он самостоятельно выбрался из бассейна и вернулся в вольер. Когда он адаптируется к новым условиям, специалисты начнут проводить с ним водные тренировки.

До этого врач-ветеринар Святослав Новицкий в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о шансах вернуть физическую активность медведю, получившему огнестрельные ранения и паралич задних конечностей.

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