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ВС России уничтожили более 180 солдат ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС России уничтожили более 180 солдат ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Фото: Минобороны РФ

Артиллерия российской армии в течение дня наносила удары по позициям выдвигавшихся из глубины резервов ВСУ, в результате обстрелов было уничтожено более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 28 октября.

— На Николаево-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, в результате обстрелов были выведены из строя восемь бронированных машин и шесть автомобилей.

26 октября в МО сообщили об уничтожении нефтехранилища, откуда поступало дизельное топливо для группировки ВСУ в Донбассе. Резервуары находились в районе Днепропетровска. В этот же день на территории населенных пунктов Бургунка, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Понятовка, Никольское Херсонской области и Новоникольское ЛНР российские войска сбили в воздухе 13 снарядов HIMARS.

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