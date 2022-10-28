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Приметы и советы

Матвиенко заявила, что любой уехавший россиянин может беспрепятственно вернуться

Георгий Соланович
Общество
Матвиенко заявила, что любой уехавший россиянин может беспрепятственно вернуться
Фото: Пресс-служба Совфеда

Любой уехавший из РФ россиянин, согласно Конституции, может беспрепятственно вернуться в страну: нельзя поддаваться ажиотажу и отнимать у граждан это право, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в пятницу, 28 октября.

— В соответствии с нашей Конституцией любой гражданин РФ имеет право уехать туда, куда он считает нужным, и вернуться. Никаких препятствий ему не должно оказываться, если он не совершил правонарушение, подпадающее под Уголовный или иной кодекс. Конституцию в этом менять, я считаю, не надо. Это законное право, — сказала она.

Спикер СФ подчеркнула, что законодательные органы власти не должны «поддаваться избыточному ажиотажу» и отнимать такую возможность у граждан путем внесения правок в основной документ страны, передает РИА Новости.

Накануне сенатор Андрей Климов заявил, что россияне, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине и частичной мобилизации, могут в некоторых случаях попасть под действие закона о контроле над иноагентами.

В Кремле назвали слова сенатора «частным мнением».

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