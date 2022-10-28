Раскрываемость преступлений в Москве приблизилась к 100 процентам

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В столице раскрываемость преступлений против личности, таких как убийство или изнасилование, приблизилось к 100 процентам. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, за девять месяцев текущего года правоохранительными органами раскрыто 797,4 тысячи преступлений. 80 процентов из них расследованы сотрудниками органов внутренних дел.

Наиболее раскрываемыми преступлениями являются преступления против личности, такие как убийства или покушения на убийство, причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилования. Преступники отвечают перед законом в 99 процентах случаев.

Также Ирина Волк добавила, что выросла результативность расследований таких правонарушений, как: разбои — 95,3 процента раскрываемости, грабежи — 83,4 процента, а также кражи, виновных в которых находят чуть более, чем в 42 процентах случаев.

Кражи остаются наиболее распространенным видом преступлений, в частности преступления, совершенные карманниками. О том, как уберечься от воров, «Вечерней Москве» рассказал заместитель начальника 6-го отдела УУР столичного ГУ МВД России управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Вячеслав Отраднов.