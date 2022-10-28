Штайнмайер признал, что антироссийские санкции вредят самой Германии

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что антироссийские санкции имеют свои издержки для Германии, но при этом признал, что без них обойтись нельзя. Об этом он сообщил в пятницу, 28 октября.

— И поскольку эта война затрагивает и нас, без экономического давления на Россию не обойтись. Вот, что я отвечаю тем, кто спрашивает меня, почему мы должны нести бремя войны в другой стране, — заявил политик.

Он также прокомментировал часто задаваемые вопросы со стороны немецких граждан по поводу того, что антироссийские санкции больше вредят самой Германии.

— Эти вопросы я часто слышу в наши дни, и я не хочу отмахиваться от них, потому что страхи, стоящие за ними, реальны, — отметил Штайнмайер.

Кроме того, он подчеркнул, что сегодняшняя Германия живет «не в идеальном мире, а в конфликте».

— Да, санкции имеют свои издержки, в том числе и для нас, — сообщил президент.

Однако Штайнмайер заявил, что в актуальных интересах государства «освободиться от зависимости от режима, который вводит танки в соседнюю страну и использует энергию в качестве оружия», цитирует немецкого политика РИА Новости.

До этого руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что новые санкции против России могут включать в себя целый ряд дополнительных ограничений на торговлю энергоносителями.