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Собянин: Более 3 тысяч городских объектов благоустроили в столице в этом году

Георгий Соланович
Город
Собянин: Более 3 тысяч городских объектов благоустроили в столице в этом году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве в 2022 году благоустроили более трех тысяч городских объектов, особое внимание уделялось жилым кварталам и образовательным учреждениям. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 28 октября.

— В этом году мы благоустроили больше трех тысяч городских объектов: в центре и округах, на набережных и по берегам водоемов, в парках и во дворах. <...> Большое внимание по традиции уделили жилым кварталам и объектам образования. Привели в порядок больше 2,5 тысячи дворов и 200 территорий школ и детских садов, — написал глава города в Telegram.

Мэр отметил, что в центральной части столицы было обновлено 62 городских объекта и общественных пространства. Более того, работы охватили 64 парковых и природных территории.

На 2023 год, по словам Собянина, у властей «большие планы». Так, продолжится благоустройство улиц и переулков в центре города и обновление популярных прогулочных маршрутов в районах.

26 октября глава города подписал постановление о направлении почти 2,5 миллиарда рублей на продолжение программы модернизации трамвайной инфраструктуры. Выделенные средства будут направлены на продолжение работ по физическому обособлению трамвайных путей бортовым камнем, а также на закупку оборудования для модернизации стрелочных переводов и специальной техники для проведения ремонтных работ.

Благоустройство Москва Сергей Собянин
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