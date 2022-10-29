Telegraph: Сунак может продлить «заморозку» трат на помощь другим странам

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Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак изучает возможность продления на два года «заморозку» финансовых трат на поддержку других государств. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

По данным издания, чиновники кабмина островного государства рассматривают продление данного решения до 2026–2027 годов. Это поможет Лондону сэкономить четыре миллиарда фунтов стерлингов в год.

На посту министра финансов Сунак обещал к 2024 году восстановить объем бюджета для оказания помощи на уровне 0,7 процента ВВП.

Однако летом местная пресса писала, что ведомство блокирует оказание «непервостепенной» поддержки другим странам, поскольку опасается, что помощь Украине превысит лимит расходов на данные цели.

25 октября Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его в продолжении поддержки Киева. Также в ходе разговора Зеленский и Сунак поддержали продолжение санкционной политики в отношении России.

После стремительной отставки Лиз Трасс премьер-министром Великобритании стал Сунак. О новом главе британского кабмина и его политике в отношении России — в материале «Вечерней Москвы».