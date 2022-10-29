Мартиросян и Бородина станут хедлайнерами новых проектов ТНТ

Фото: YouTube / Регина Тодоренко

Телеведущие Ксения Бородина и Гарик Мартиросян возвращаются на телеканал ТНТ, они займут кресла ведущих в новых развлекательных передачах. Об этом сообщил главный редактор телеканала «Матч ТВ» Василий Конов.

— Ксения Бородина и Гарик Мартиросян снова на ТНТ и со своими шоу. У Бородиной грубо ППХ в женской компании, у Мартиросяна музыкальный проект, — сказал он.

В настоящее время известно, что Бородина будет вести передачу в стиле «Прожекторперисхилтон», но в женском составе. Мартиросян станет хедлайнером музыкального телешоу, написал Конов в Telegram-канале.

До этого появилась информация, что на телеканале ТНТ были приостановлены съемки многих юмористических передач в связи с отъездом комиков из России.

На данный момент на телеканале идет показ нового сезона шоу «Импровизация», съемки которого проходили в прошлом году. Такая же ситуация и с шоу «Импровизация. Команды». Выход нового «Comedy Баттл» перенесли на следующий год.