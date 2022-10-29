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Развожаев сообщил об атаке беспилотников на Севастополь

Егор Провоторов
Происшествия
Развожаев сообщил об атаке беспилотников на Севастополь
Фото: Unsplash

Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников (БПЛА) на Севастополь, никакие объекты в городе не повреждены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове, — сказал чиновник.

Жителям в связи со сложившейся ситуацией следует сохранять спокойствие, написал Развожаев в Telegram-канале.

По данным ТАСС, мощный взрыв был слышен в городе около 04:20 по Москве. После него были слышны еще несколько серьезных хлопков.

До этого Развожаев сообщил, что атака БПЛА была совершена на Балаклавскую ТЭС в ночь с 26 на 27 октября. По его словам, в результате случившегося загорелся один из трансформаторов, он находился на профилактике и не работал.

На момент прибытия МЧС на станцию уже не наблюдалось открытого горения, отметил Развожаев. В результате инцидента никто не пострадал.

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