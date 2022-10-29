Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

WP: В Конгрессе выступили против передачи Украине доходов с активов россиян

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WP: В Конгрессе выступили против передачи Украине доходов с активов россиян
Фото: shutterstock

Ряд представителей партии республиканцев в Конгрессе выступили против того, чтобы в оборонный бюджет внесли положение, позволяющее США переводить Украине доходы от конфискованного у граждан России имущества. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники в субботу, 29 октября.

— Республиканцы заявляют, что положение не было полностью проверено соответствующими комитетами, — отмечается в публикации.

Республиканцы считают, что этот пункт необходимо рассмотреть в юридических комитетах в Сенате и Палате представителей.

Представитель партии в Палате представителей Лора Пиви сообщила о широком сопротивлении данному положению, несмотря на то что члены обеих партий в Палате представителей одобрили его в рамках проекта оборонного бюджета.

Сотрудник аппарата Демократической партии выразил мнение, что блокирующие этот пункт республиканцы хотят таким образом привлечь демократов к определенному политическому торгу, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что профильный комитет Палаты представителей американского Конгресса внес поправки в собственный проект оборонного бюджета государства на 2023 год, увеличив его на 37 миллиардов долларов, включая повышение военной помощи Украине до одного миллиарда долларов.

Украина Россия США Бюджет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Мерзни, мерзни, волчий хвост»

Нина Шацкая
Нина Шацкая

Дореволюционные вывески на каждой улице

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Все для фронта, все для Победы

Анатолий Ващилин
Анатолий Ващилин

Здесь есть все нужное для жизни

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Только классика дает правильные ценности

Ян Арт
Ян Арт

Юань и доллар будут дешеветь

Все мнения
О проекте