WP: В Конгрессе выступили против передачи Украине доходов с активов россиян

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Ряд представителей партии республиканцев в Конгрессе выступили против того, чтобы в оборонный бюджет внесли положение, позволяющее США переводить Украине доходы от конфискованного у граждан России имущества. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники в субботу, 29 октября.

— Республиканцы заявляют, что положение не было полностью проверено соответствующими комитетами, — отмечается в публикации.

Республиканцы считают, что этот пункт необходимо рассмотреть в юридических комитетах в Сенате и Палате представителей.

Представитель партии в Палате представителей Лора Пиви сообщила о широком сопротивлении данному положению, несмотря на то что члены обеих партий в Палате представителей одобрили его в рамках проекта оборонного бюджета.

Сотрудник аппарата Демократической партии выразил мнение, что блокирующие этот пункт республиканцы хотят таким образом привлечь демократов к определенному политическому торгу, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что профильный комитет Палаты представителей американского Конгресса внес поправки в собственный проект оборонного бюджета государства на 2023 год, увеличив его на 37 миллиардов долларов, включая повышение военной помощи Украине до одного миллиарда долларов.