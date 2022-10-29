Владимир Ефимов: Город выделил 320 участков для строительства объектов инфраструктуры

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Москва в 2022 году выделила застройщикам 320 земельных участков для создания инфраструктурных объектов за счет средств из бюджета. Об этом в субботу, 29 октября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в текущем году в рамках адресной инвестиционной программы по договорам безвозмездного пользования город передал застройщикам, которые работают по городскому заказу, 320 участков земли совокупной площадью свыше 342 гектаров. В результате в столице возведут новые инженерные коммуникации и соцобъекты.

В адресной инвестиционной программе (АИП) прописано, какие именно объекты планируется возводить за счет бюджета города.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, в 2022 году для строительства социальных объектов предоставлено 53 участка, для строительства транспортной инфраструктуры — еще более 267.

До этого Ефимов сообщил, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о выделении инвесторам в аренду 21 земельного участка под строительство промышленных предприятий в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.