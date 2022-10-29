Тематические проездные выпустили в Москве в честь 100-летия Театра Маяковского

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Новые тематические проездные билеты «Единый» посвящены 100-летию Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Об этом в субботу, 29 октября, сообщил глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В честь 100-летия Театра имени Владимира Маяковского подготовили 200 тысяч билетов «Единый» с изображением эмблемы театра. С сегодняшнего дня их можно купить во всех кассах метро, — сказал руководитель ведомства.

Дизайн билета отражает фирменный стиль театра. На нем также нанесен контур портрета Маяковского и число 100.

Ликсутов отметил, что городской транспорт интегрируется в культурную жизнь столицы в соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина.

Он напомнил, что тематические проездные билеты выпускаются в честь важных событий. Это позволяет узнать о них как можно большему числу людей, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого Дептранс Москвы совместно с ГМИИ имени А. С. Пушкина выпустили лимитированную коллекцию карт «Тройка» по случаю выставки «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых».