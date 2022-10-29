Бирюков: Завершились основные работы по благоустройству детского парка «Фили»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, детский парк Фили Карта всех событий

Завершились основные работы по благоустройству детского парка «Фили» в ЗАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 29 октября.

— Проект был реализован в рамках программы «Мой район», горожане поддержали предложенную концепцию благоустройства при голосовании на платформе «Активный гражданин». В рамках работ модернизировали инфраструктуру объекта, сделали новые зоны для занятий спортом, активного семейного отдыха и проведения культурных мероприятий, — сказал представитель мэрии.

Основной направленностью парка «Фили» стала детская тема, уточнил он. Специалисты привели в порядок дорожки, восстановили входные группы, обновили площадку для футбола, а также установили малые архитектурные формы.

Зимой на месте площадки будет функционировать каток. Кроме того, рабочие обустроили удобные трибуны для зрителей.

В рамках работ была обустроена детская площадка с многофункциональным комплексом. При этом была проложена велодорожка, а в спортивной зоне для взрослых установили тренажеры и турники.

Для обеспечения безопасности были смонтированы декоративное освещение и дополнительные фонари. Крытый манеж был обустроен для секции конного спорта, а также в парке появились кинологическая площадка и две биостанции.

Благоустройство детского парка «Фили» стало одним из главных проектов по обустройству качественных общественных пространств в ЗАО, резюмировал Бирюков.

До этого Бирюков сообщил, что обновленные дворы на территориях школ открыты не только для учащихся, но и для всех горожан.

В 2021 году в столице реализовали программу благоустройства школьных дворов. За это время специалисты благоустроили 400 таких территорий.