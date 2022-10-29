Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бирюков: Завершились основные работы по благоустройству детского парка «Фили»

Василий Плиткин
Город
Бирюков: Завершились основные работы по благоустройству детского парка «Фили»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, детский парк Фили Карта всех событий

Завершились основные работы по благоустройству детского парка «Фили» в ЗАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 29 октября.

— Проект был реализован в рамках программы «Мой район», горожане поддержали предложенную концепцию благоустройства при голосовании на платформе «Активный гражданин». В рамках работ модернизировали инфраструктуру объекта, сделали новые зоны для занятий спортом, активного семейного отдыха и проведения культурных мероприятий, — сказал представитель мэрии.

Основной направленностью парка «Фили» стала детская тема, уточнил он. Специалисты привели в порядок дорожки, восстановили входные группы, обновили площадку для футбола, а также установили малые архитектурные формы.

Зимой на месте площадки будет функционировать каток. Кроме того, рабочие обустроили удобные трибуны для зрителей.

В рамках работ была обустроена детская площадка с многофункциональным комплексом. При этом была проложена велодорожка, а в спортивной зоне для взрослых установили тренажеры и турники.

Для обеспечения безопасности были смонтированы декоративное освещение и дополнительные фонари. Крытый манеж был обустроен для секции конного спорта, а также в парке появились кинологическая площадка и две биостанции.

Благоустройство детского парка «Фили» стало одним из главных проектов по обустройству качественных общественных пространств в ЗАО, резюмировал Бирюков.

До этого Бирюков сообщил, что обновленные дворы на территориях школ открыты не только для учащихся, но и для всех горожан.

В 2021 году в столице реализовали программу благоустройства школьных дворов. За это время специалисты благоустроили 400 таких территорий.

Петр Бирюков Благоустройство Западный административный округ (ЗАО) Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Мерзни, мерзни, волчий хвост»

Нина Шацкая
Нина Шацкая

Дореволюционные вывески на каждой улице

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Все для фронта, все для Победы

Анатолий Ващилин
Анатолий Ващилин

Здесь есть все нужное для жизни

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Только классика дает правильные ценности

Ян Арт
Ян Арт

Юань и доллар будут дешеветь

Все мнения
О проекте