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МВД объявило в розыск блогера Каца и журналиста Заякина

Полина Долганова
Происшествия
МВД объявило в розыск блогера Каца и журналиста Заякина
Фото: Пресс-служба Госдумы

МВД России объявило в розыск по уголовной статье блогера Максима Каца*. Об этом стало известно в субботу, 29 октября.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в ведомственной базе разыскиваемых.

При этом в розыск также объявили сооснователя сетевого сообщества «Диссернет» Андрея Заякина. В августе Басманный суд Москвы сообщал, что в отношении него возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности.

Уточняется, что на период следствия ему было запрещено с 20:00 до 08:00 выходить из дома без письменного разрешения следователя, использовать интернет, общаться с кем-либо (за исключением близких родственников), а также отправлять и получать почту.

27 октября в СК сообщили, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. На данный момент решается вопрос об объявлении фигуранта в розыск.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.

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