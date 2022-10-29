МВД объявило в розыск блогера Каца и журналиста Заякина

Фото: Пресс-служба Госдумы

МВД России объявило в розыск по уголовной статье блогера Максима Каца*. Об этом стало известно в субботу, 29 октября.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в ведомственной базе разыскиваемых.

При этом в розыск также объявили сооснователя сетевого сообщества «Диссернет» Андрея Заякина. В августе Басманный суд Москвы сообщал, что в отношении него возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности.

Уточняется, что на период следствия ему было запрещено с 20:00 до 08:00 выходить из дома без письменного разрешения следователя, использовать интернет, общаться с кем-либо (за исключением близких родственников), а также отправлять и получать почту.

27 октября в СК сообщили, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. На данный момент решается вопрос об объявлении фигуранта в розыск.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.