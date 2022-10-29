Около 300 горожан посетили стенд службы занятости на «Абилимпиксе» в первый день чемпионата

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Россия, Москва, улица Ильинка, 4 Карта всех событий

В Гостином Дворе стартовал Национальный чемпионат «Абилимпикс». Стенд службы занятости зарекомендовал себя как популярная локация.

За помощью в трудоустройстве уже обратились около 300 человек. Им помогли составить резюме, подготовиться к собеседованию, сделать портфолио с деловыми фото, оценить свои навыки и компетенции в зоне тестирования, получить индивидуальные консультации по трудоустройству, обучению и запуску собственного дела, встретиться с работодателями.

— Подошел к концу долгожданный первый день чемпионата «Абилимпикс». Участники демонстрируют свое профессиональное мастерство, чтобы зарекомендовать себя перед потенциальными работодателями. Стенд службы занятости уже в первый день стал популярен среди соискателей. Его посетили около 300 москвичей и гостей столицы. Им помогли составить резюме и портфолио с деловыми фото, подготовиться к собеседованию и даже встретить своих будущих работодателей. Сотрудники службы занятости учат соискателей приемам эффективной самопрезентации на тренингах, проводят тестирование и индивидуальные консультации по трудоустройству, дальнейшему обучению и запуску собственного дела. Мы стали площадкой для нетворкинга, которая объединяет мотивированных соискателей с работодателями. Стенд службы занятости посетили представители более 50 компаний, которые предлагают свои вакансии кандидатам с инвалидностью. Мы продолжим работу еще три дня и приглашаем всех желающих на наш стенд, — рассказала заместитель директора центра «Моя работа» Анна Петухова.

Зону тестирования посетили около 150 человек. Сервисом карьерного консультирования и составления резюме воспользовались более 80 человек.

За индивидуальным подбором вакансий обратились около 50 соискателей. Широкий интерес у соискателей вызвали тренинги службы занятости по эффективному трудоустройству. Только за один день прошло четыре таких мероприятия, которые посетили более 100 человек.

Москвич Андрей Кузнецов целенаправленно пришел на стенд службы занятости за помощью в поиске работы.

— Здесь очень квалифицированные специалисты, которые помогли мне подготовить портфолио для самопрезентации перед работодателем. Со мной провели подробное интервью, и на его основе мы вместе со специалистом составили детальное и убедительное резюме. Прямо на стенде мне сделали фото делового формата, а еще я прошел тестирование. Всем рекомендую стенд службы занятости на «Абилимпиксе». Планирую уже с готовым портфолио вновь прийти в центр занятости на встречу клуба соискателей с инвалидностью «Хочу работать». Надеюсь, что там я встречу своего работодателя, — рассказал Кузнецов.

Анастасия Стрилко участвует в чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Перевод». Она представляет Южный Урал. Анастасия обратилась на стенд службы занятости перед началом соревнований, чтобы пройти тестирование и пообщаться с карьерным экспертом.

— Еще в третьем классе решила стать переводчиком. Я студентка, но несмотря на это оформила самозанятость, уже работаю по профессии и перевожу с английского и китайского языков. Профессия меня по-настоящему захватывает, я хочу в ней развиваться. Тестирование и консультация карьерного эксперта еще раз убедили меня в правильности выбора и укрепили веру в себя. Мою ключевую мотивацию тест определил как желание добиться общественного признания и делать свой вклад в большое дело. Получила отличную возможность понять, на какие компетенции при поиске работы мне стоит обратить внимание, и очень рада, что по итогам тестов все совпало с моей действительностью. Еще мне рассказали, как можно искать новых клиентов с помощью специальных сервисов и приложений, — рассказала Анастасия Стрилко.

Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей» проходит с 28 по 31 октября по адресу улица Ильинка, дом, 4, подъезд 5 (выставочный центр «Гостиный Двор»).

Вход свободный, для посещения стенда службы занятости участие в чемпионате необязательно. Подробнее ознакомиться с расписанием можно по ссылке.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы».

Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся по адресам улица Щепкина, дом 38, строение 1, и улица Шаболовка, дом 48. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, находится по адресу улица Куусинена, дом 2, строение 1.