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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку высадить десант около Запорожской АЭС. Об этом в субботу, 29 октября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре боевиками (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС, — написал он в Telegram-канале.

До этого Рогов заявил, что основное наступление ВСУ на Запорожскую область может начаться в ближайшие недели. В настоящий момент на данном направлении идет перегруппировка соединений украинской армии.

26 октября СМИ сообщили, что Украина уже завершила техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой». Как уточняется, специалисты украинского предприятия «Южмаш» подготовили муляж ракеты комплекса «Искандер».

Головную кассетную часть планируется начинить радиоактивным материалом, а затем «сбить» силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС.