Новая серия «Большой викторины» открылась в «Активном гражданине»

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Участники проекта «Активный гражданин» получили доступ к 12-му выпуску «Большой викторины», посвященному театрам столицы. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В рамках викторины предлагается ответить на восемь вопросов. Например, участники должны назвать кличку первого пушистого артиста Театра кошек Куклачева или угадать, в создании какого театра принимали участие зрители. За каждый правильный ответ они получают по пять баллов.

Для успешного прохождения викторины потребуются знания, в том числе о самом проекте «Активный гражданин». Так, участникам предложат назвать детский театр, включенный в путеводитель «Интерактивная Москва» в 2018 году.

Чтобы принять участие в «Большой викторине», необходимо быть зарегистрированным на проекте «Активный гражданин» и иметь полную или стандартную учетную запись на портале mos.ru, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что участники проекта «Активный гражданин» смогут определить победителя в номинации конкурса «Лучший книжный магазин Москвы».