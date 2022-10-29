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Пашинян заявил о готовности продлить мандат миротворцев из России в Карабахе

Полина Долганова

Сюжет: 

Нагорный Карабах
В мире
Пашинян заявил о готовности продлить мандат миротворцев из России в Карабахе
Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности подписать в рамках встречи трех сторон в Сочи документ о продлении мандата миротворцев из РФ в Нагорном Карабахе до 20 лет. Об этом он заявил в субботу, 29 октября.

По его словам, армянская сторона хочет, чтобы миротворцы России продолжали свою миссию.

— Я готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат миротворцев был продлен на 10, 15 или 20 лет. Предлагаю, чтобы президент России выступил с такой инициативой, — заявил Пашинян.

Он добавил, что сам готов инициировать предложение, однако Москва должна дать свое согласие, передает ТАСС.

Политолог, общественный деятель Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что столкновения между Арменией и Азербайджаном будут продолжаться на протяжении ближайших трех лет, пока не истечет срок действия трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного Баку, Ереваном и Москвой 10 ноября 2020 года. Между Арменией и Азербайджаном, по мнению Маркова, имеется ряд нерешенных вопросов.

Армения Нагорный Карабах Никол Пашинян
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