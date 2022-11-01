Госдума не планирует вводить ответственность для уклонистов от мобилизации

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума не рассматривает возможность введения уголовной ответственности для уклонистов от частичной мобилизации, данная инициатива уже устарела. Об этом говорится в совместном заявлении председателей комитетов по обороне и по безопасности ГД Андрея Картаполова и Василия Пискарева, распространенном во вторник, 1 ноября.

— Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации, действительно, рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации. Целью ее было — выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами, — цитирует депутатов пресс-служба партии «Единая Россия».

О введении ответственности сообщалось утром 1 ноября. Как утверждалось, депутаты планировали внести в Госдуму законопроект с поправками в УК, который будет содержать наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

Позже комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас высказал мнение, что введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации на фоне ее завершения не актуально. Однако, по его словам, отсутствие ответственности за это в Уголовном кодексе является очевидным пробелом.