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Мужчина вызвал на дуэль ухажера своей жены и застрелил его

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина вызвал на дуэль ухажера своей жены и застрелил его
Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае мужчина вызвал ухажера своей жены на дуэль и застрелил его. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России во вторник, 1 ноября.

По версии ведомства, убийство произошло вечером 31 октября в городе Назарово. Тогда 43-летний местный житель, приревновав жену, с которой находится в процессе развода, вызвал на разговор нынешнего поклонника своей супруги.

На встречу, назначенную на коммунальном мосту, оба мужчины пришли с огнестрельным оружием. Во время беседы оппоненты поссорились, и ревнивый муж несколько раз выстрелил в 46-летнего потерпевшего. От полученных ранений живота, груди и лица пострадавший скончался на месте происшествия.

Через некоторое время тело погибшего обнаружили правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий. В ближайшее время мужчину заключат под стражу.

Еще одно убийство произошло в Ростовской области. Погибла 12-летняя местная жительница, которая отправилась 24 октября за хлебом в магазин и домой не вернулась. По данному делу задержан подозреваемый — подросток, который является родственником погибшей.

Красноярский край Следственный комитет дуэль Убийства Уголовные дела
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