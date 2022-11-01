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В США обвинили Байдена в нарушении обещания и в войне против России

Евгений Белоусов
В мире
В США обвинили Байдена в нарушении обещания и в войне против России
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден нарушил собственное предвыборное обещание и развязал вооруженный конфликт с Россией. Такое заявление сделала во вторник, 1 ноября, экс-конгрессвумен Тулси Габбард.

— Мы находимся в самой опасной войне с обладающей ядерным оружием Россией и используем Украину в качестве марионетки, — отметила она.

По словам Габбард, сам Байден во время своей предвыборной кампании обещал американцам положить конец контрпродуктивным и разрушительным войнам. Сейчас же принимаемые президентом США и лидерами Конгресса решения ведут мир к ядерному холокосту, передает слова бывшей конгрессвумен РИА Новости.

Недавно американский обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для Washington Post заявил, что Белому дому следует прислушаться к президенту России Владимиру Путину и начать переговоры.

Журналист считает, что необходимость развития диалога между РФ и США «вопиюще очевидна» и два государства должны приложить все усилия для предотвращения катастрофического сценария

Эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой», высказали мнение, что речь Путина на Валдайском форуме является сигналом для стран Запада о том, что их роль в современном мире не так высока, как раньше. Однако непонятно, сделают ли западные лидеры правильные выводы после слов российского лидера.

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