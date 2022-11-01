В США обвинили Байдена в нарушении обещания и в войне против России

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Президент США Джо Байден нарушил собственное предвыборное обещание и развязал вооруженный конфликт с Россией. Такое заявление сделала во вторник, 1 ноября, экс-конгрессвумен Тулси Габбард.

— Мы находимся в самой опасной войне с обладающей ядерным оружием Россией и используем Украину в качестве марионетки, — отметила она.

По словам Габбард, сам Байден во время своей предвыборной кампании обещал американцам положить конец контрпродуктивным и разрушительным войнам. Сейчас же принимаемые президентом США и лидерами Конгресса решения ведут мир к ядерному холокосту, передает слова бывшей конгрессвумен РИА Новости.

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