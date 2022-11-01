Два автомобиля столкнулись на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля

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Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на пересечении улицы Верхние Поля и МКАД на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение осуществляется по одной из двух полос в каждом направлении. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших в ДТП пока уточняется. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

30 октября ДТП с участием автобуса и шести легковых автомобилей произошло в районе дома 59 на Рябиновой улице. По данным источника «ВМ», на место аварии было запрошено не менее трех машин скорой помощи. Кроме того, движение по эстакаде в сторону Мичуринского проспекта было полностью перекрыто.