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Три автомобиля столкнулись на 41-м километре МКАД

Евгений Жуков
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Три автомобиля столкнулись на 41-м километре МКАД
Фото: Вечерняя Москва

Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 41-го километра МКАД. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В данный момент на месте работают профильные специалисты оперативных служб столицы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Движение осуществляется по трем из пяти полос. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

30 октября ДТП с участием автобуса и шести легковых автомобилей произошло в районе дома 59 на Рябиновой улице. По данным источника «ВМ», на место аварии было запрошено не менее трех машин скорой помощи. Кроме того, движение по эстакаде в сторону Мичуринского проспекта было полностью перекрыто.

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