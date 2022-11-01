Маск рассказал о стоимости платной подписке в Twitter после его прихода в компанию

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Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla, который недавно приобрел компанию Twitter, во вторник, 1 ноября, предложил ввести плату за восемь долларов в месяц за голубой значок, указывающий на подлинность учетной записи в одноименной социальной сети.

Он назвал нынешний подход к идентификации пользователей «системой лордов и крестьян». Он предложил поменять ее на систему платы восьми долларов в месяц за получение «голубого значка» верификации. При этом Маск подчеркнул, что цена обязана быть скорректирована, учитывая покупательную способность в каждом государстве.

По словам предпринимателя, платная подписка также позволит пользователям публиковать длинные видео и голосовые сообщения, двукратно сократить количество рекламы на площадке, а также обеспечит приоритет учетной записи в поисковой выдаче. Маск уверен, что предложенная им опция «уничтожит ботов». При этом верифицированная страница будет заблокирована, если аккаунт будет замешан во вредоносной активности, спаме или мошенничестве.

Для аккаунтов знаменитостей будет также дополнительно использоваться специальная маркировка, вроде той, что уже сейчас имеется у учетных записей политиков, пишет ТАСС.

Накануне американский миллиардер Илон Маск после приобретения социальной сети Twitter распустил ее совет директоров. По некоторым данным, это было сделано в соответствии с договоренностями о приобретении организации со стороны бизнесмена.