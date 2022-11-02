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МВД России не будет больше собирать отпечатки пальцев у прибывших в страну беженцев

Егор Провоторов
Общество
МВД России не будет больше собирать отпечатки пальцев у прибывших в страну беженцев
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Министерство внутренних дел (МВД) России своим приказом отменило дактилоскопию для беженцев и лиц, которые получили временное убежище на территории России. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 1 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

По информации из документа, дактилоскопическая регистрация и фотографирование теперь не проводится в отношении граждан, признанных беженцами или получивших временно убежище в России.

Новый приказ вносит изменения в предыдущий аналогичный документ ведомства от 27 декабря прошлого года. Нормативно-правовой акт вступил в силу в момент опубликования на официальном портале правовой информации.

На прошлой неделе стало известно, что МВД России собирается с 1 марта 2023 года перестать наносить штрихкод на водительские права. Об этом свидетельствует соответствующий проект приказа ведомства. Такое решение обусловлено тем, что в штрихкоде больше нет надобности.

До этого стало известно, что получить водительское удостоверение категории D с 1 сентября 2023 года будет сложнее. Сейчас такое удостоверение выдадут любому человеку после сдачи экзаменов. Теперь МВД предлагает не допускать до экзаменов тех водителей, у которых нет хотя бы года стажа в категории B или C.

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