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Болсонару обратился к народу Бразилии после поражения на выборах президента

Егор Провоторов
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Болсонару обратился к народу Бразилии после поражения на выборах президента
Фото: flickr/palaciodoplanalto

Президент Бразилии Жаир Болсонару в своих первых заявлениях после поражения на выборах главы государства воздержался от комментариев относительно признания или непризнания их результатов, следует из его заявления.

Бразильский лидер заявил, что продолжит исполнять конституцию страны как президент страны и ее гражданин.

Действующий президент латиноамериканского государства, за которого на выборах проголосовало 49,10 процента населения страны, хранил молчание по поводу ситуации с вечера воскресенья, 30 октября, когда стали опубликованы результаты.

В своей речи он обратился к сторонникам, которые перекрыли проезжие части по всей стране и, в частности, к одному из крупнейших аэропортов Бразилии, расположенном в Сан-Паулу.

Болсонару подчеркнул, что мирные манифестации всегда приветствуются, однако методы его сторонников не могут быть аналогичными «левым политикам», которые «всегда вредят населению», пишет РИА Новости.

В воскресенье, 30 октября, ЦИК Бразилии объявил, что политик Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах президента страны.

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