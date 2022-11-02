Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Человек, который не умеет любить»: Киркоров раскритиковал Наргиз

Егор Провоторов
Общество
«Человек, который не умеет любить»: Киркоров раскритиковал Наргиз
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Именитый российский певец Филипп Киркоров жестко ответил исполнительнице Наргиз Закировой, которой на полвека запретили въезд на территорию России. По мнению музыканта, человек, в котором не живет любовь, никогда не сможет исполнить ни одной хорошей песни.

— Человек, который не умеет любить, он никогда не споет песни о любви, никогда у него ничего не получится, — заявил поп-король.

Киркоров уверен, что у Закировой никогда ничего не получится, как бы она ни старалась обратить на себя внимание. Именно с этим певец связал ее внешность с татуировками, дредами и стрижками, пишет портал Starhit.

Исполнитель уверен, что внешность артистки отчетливо говорит о моральном и духовном уродстве Наргиз. По мнению знаменитого музыканта, с таким лицом нельзя выходить на сцену.

Исполнительница ранее оскорбительно высказалась в адрес Киркорова, говоря о его предстоящих концертах в Узбекистане.

В начале июня российский музыкальный критик Сергей Соседов высказался о сложившейся вокруг певицы Наргиз Закировой ситуации. Специалист уверен, что артистка получила по заслугам. По мнению специалиста, отечественная публика больше не хочет видеть исполнительницу в России.

Знаменитости Филипп Киркоров Наргиз Закирова Наргиз
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дорогие мои москвичи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Царь–христианин

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Четверть века храня бесценное

Алексей Лубков
Алексей Лубков

Поющий вуз отмечает юбилей

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Призовой фонд конкурса увеличен

Дина Русинова
Дина Русинова

Благоустроили любимый бульвар

Никита Миронов
Никита Миронов

Все для фронта, все для нашей победы!

Все мнения
О проекте