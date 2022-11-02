«Человек, который не умеет любить»: Киркоров раскритиковал Наргиз

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Именитый российский певец Филипп Киркоров жестко ответил исполнительнице Наргиз Закировой, которой на полвека запретили въезд на территорию России. По мнению музыканта, человек, в котором не живет любовь, никогда не сможет исполнить ни одной хорошей песни.

— Человек, который не умеет любить, он никогда не споет песни о любви, никогда у него ничего не получится, — заявил поп-король.

Киркоров уверен, что у Закировой никогда ничего не получится, как бы она ни старалась обратить на себя внимание. Именно с этим певец связал ее внешность с татуировками, дредами и стрижками, пишет портал Starhit.

Исполнитель уверен, что внешность артистки отчетливо говорит о моральном и духовном уродстве Наргиз. По мнению знаменитого музыканта, с таким лицом нельзя выходить на сцену.

Исполнительница ранее оскорбительно высказалась в адрес Киркорова, говоря о его предстоящих концертах в Узбекистане.

В начале июня российский музыкальный критик Сергей Соседов высказался о сложившейся вокруг певицы Наргиз Закировой ситуации. Специалист уверен, что артистка получила по заслугам. По мнению специалиста, отечественная публика больше не хочет видеть исполнительницу в России.