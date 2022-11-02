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Два человека пострадали в результате пожара на Минусинской улице в Москве

Егор Провоторов
Происшествия
Два человека пострадали в результате пожара на Минусинской улице в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Серьезное возгорание произошло на Минусинской улице в Москве. Огонь возник в двухкомнатной квартире на пятом этаже, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

В результате инцидента два человека пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На месте работали девять нарядов МЧС и три машины скорой помощи.

В настоящее время пожар уже потушен, были спасены 10 человек. В том числе при помощи ручных лестниц спасатели вытащили из огня ребенка и взрослого, их передали медикам.

Накануне пожар вспыхнул на территории рынка у станции метро «Саларьево» в Москве. По предварительным данным, огнем были охвачены три павильона. Площадь пожара составляла 100 квадратных метров.

Еще один пожар произошел во вторник утром, 1 ноября. Возгорание произошло на складе сети продуктовых супермаркетов «ВкусВилл» на Киевской улице в Москве.

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