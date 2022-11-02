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Мантуров: Выполнение гособоронзаказа в России опережает график

Егор Провоторов
Общество
Мантуров: Выполнение гособоронзаказа в России опережает график
Фото: Пресс-служба Госдумы

На фоне проведения российской армией специальной военной операции на Украине выполнение гособоронзаказа опережает график. Предприятия по производству экипировки для мобилизованных работают в три смены, сообщил в среду, 2 ноября, вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

С мая российские предприятия стали с опережением сроков отгружать то, что было запланировано к отгрузке к ноябрю месяцу.

— Сегодня мы уже находимся на этапе, когда и все предприятия по цепочке кооперации, и финальная сборка работают в три смены. Это касается также обмундирования и экипировки, — заметил глава ведомства.

Мантуров в интервью РБК подчеркнул, что все необходимые вещи передаются тем, кто переходит сейчас из групп слаживания и подготовки в районы проведения спецоперации. Глава Минпромторга отметил, что ни один из мобилизованных граждан не будет отправлен на передовую без защиты и экипировки.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы с экипировкой для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, будут решены.

гособоронзаказ Денис Мантуров Армия Минпромторг РФ
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