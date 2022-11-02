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Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках в столице 2 ноября

Егор Провоторов

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Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках в столице 2 ноября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Облачная погода с небольшими осадками и до 4 градусов тепла ожидают жителей столичного региона в среду, 2 ноября. Такая информация появилась на сайте Гидрометцентра России.

В дневное время суток в столичном регионе температура воздуха составит в пределах от 2 до 4 градусов выше нуля, тогда как ночью ожидается понижение до -1 градуса. На территории Подмосковья синоптики обещают до 5 градусов тепла днем и до -5 градусов Цельсия ночью.

Специалисты спрогнозировали ветер северного направления, который будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, последний месяц осени будет весьма неустойчивым в плане температурного режима в столичном регионе. В начале месяца регион окажется во власти арктического воздуха, но уже к концу первой декады показания термометров вновь превысят уровень нормы. Но затем местных жителей ожидают две волны похолодания.

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