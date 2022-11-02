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КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря

Егор Провоторов
В мире
КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря
Фото: Pixabay

Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи.

По информации журналистов, одна из ракет, пущенных КНДР, упала в 57 километрах от южнокорейского города Сокчхо. Другой снаряд упал в акватории Японского моря, она летела в направлении острова Уллындо, также расположенного на территории Республики Корея.

В связи с этими пусками Япония выразила протест КНДР, заявил министр обороны страны Ясукадзу Хамада. По его информации, баллистические ракеты пролетели расстояние около 150-200 километров, пишет ТАСС.

Предыдущий ракетный пуск был зафиксирован южнокорейскими военными в минувшую пятницу, 28 октября. Тогда снаряд также упал в акватории Японского моря.

В минувшую среду, 26 октября, первый заместитель главы МИД Южной Кореи Чо Хен Дон заявил, что Пхеньян ждет беспрецедентный по силе ответ, если КНДР в седьмой раз проведет ядерные испытания. Сегодняшний пуск стал уже девятым по счету.

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