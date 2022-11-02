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Конкурс добрых дел среди мигрантов пройдет в Москве в ноябре

Елена Самойлова
Город
Конкурс добрых дел среди мигрантов пройдет в Москве в ноябре
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Некоммерческий фонд «Международные интеграционные технологии» проведет конкурс «СтоЛИЧНЫЕ истории» в сфере миграционной политики, социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

— Мы поддерживаем этот конкурс, чтобы показать наиболее яркие примеры проявления милосердия и заботы по отношению к окружающим со стороны мигрантов. Хочется отблагодарить за добрые дела иностранных граждан, которые сохраняют великодушие и готовы помогать ближнему, даже находясь вдали от Родины, в непривычных для себя условиях. Надеюсь, что конкурс откроет новые имена и расскажет о героях, которые живут рядом с нами, — сказал глава ведомства Виталий Сучков.

В свою очередь руководитель организационного комитета конкурса Эмма Рождественская добавила, что такое мероприятие проводится впервые. Она отметила, что в информационном поле довольно часто встречаются негативные истории с участием мигрантов, поэтому с помощью данного проекта жители столицы узнают об их добрых поступках.

Это, как уточняется, положительно повлияет на развитие межнациональных отношений. Конкурс будет длиться с 1 по 16 ноября.

Заявку на конкурс можно подать как лично, так и от имени организации до 16 ноября. Их рассмотрит организационный комитет конкурса и члены жюри. Торжественная церемония награждения пройдет 6 декабря.

Победители получат диплом и специальный приз, а про их поступки расскажут в видеоролике и специально изданном сборнике «СтоЛИЧНЫЕ истории», говорится на официальном сайте мэра Москвы.

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