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Минпромторг внес алкоголь в список для параллельного импорта

Елена Самойлова
Экономика
Минпромторг внес алкоголь в список для параллельного импорта
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Минпромторг внес алкогольные напитки в список для параллельного импорта. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации в среду, 2 ноября.

Согласно утвержденному перечню, для параллельного импорта доступны некоторые иностранные бренды вин, шампанского и крепких алкогольных напитков. Среди них, в частности, есть Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniel's и ряд других.

До этого сообщалось, что американский ретейлер одежды Gap полностью уходит из России и закрывает все магазины на территории страны.

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин рассказал «Вечерней Москве», почему бренд решил прекратить свою деятельность и как в нашу страну завозят одежду ушедших марок.

По словам эксперта, одежду марок, которые ушли из России, успешно завозят с помощью параллельного импорта из других стран. Однако стоимость таких товаров значительно возросла.

Алкоголь Минпромторг РФ Импорт
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