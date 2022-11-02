Музей городского хозяйства Москвы расскажет об истории павильона № 5 на ВДНХ

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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В рамках дней исторического и культурного наследия города Музей городского хозяйства Москвы проведет тематическую экскурсию «Павильон № 5 ВДНХ. История и современность». Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 2 ноября.

В прошлом году специалисты провели масштабные работы по реставрации павильона № 5 «Физика», а в апреле текущего года там открыли Музей городского хозяйства Москвы. Как отмечается, экскурсии будут проводить 4, 5 и 6 ноября в 15:00.

Гости узнают о том, как выглядел павильон № 5 более 50 лет назад, а также о том, чему была посвящена его первая экспозиция. Кроме того, посетителям расскажут, как менялся внешний облик павильона и чем уникальны его орнаменты и витражи, говорится в Telegram-канале ведомства.

До этого сообщалось, что горожане смогут бесплатно посетить Музей Победы в рамках акции «Ночь искусств» 4 ноября. Так, гости увидят выставки «Молодая гвардия», посетить экспозицию «Подвиг Армии», принять участие в праздничных мероприятиях и мастер-классах, а также стать зрителями концерта классической музыки.