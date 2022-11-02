Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Музей городского хозяйства Москвы расскажет об истории павильона № 5 на ВДНХ

Елена Самойлова
Город
Музей городского хозяйства Москвы расскажет об истории павильона № 5 на ВДНХ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 119с5 Карта всех событий

В рамках дней исторического и культурного наследия города Музей городского хозяйства Москвы проведет тематическую экскурсию «Павильон № 5 ВДНХ. История и современность». Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 2 ноября.

В прошлом году специалисты провели масштабные работы по реставрации павильона № 5 «Физика», а в апреле текущего года там открыли Музей городского хозяйства Москвы. Как отмечается, экскурсии будут проводить 4, 5 и 6 ноября в 15:00.

Гости узнают о том, как выглядел павильон № 5 более 50 лет назад, а также о том, чему была посвящена его первая экспозиция. Кроме того, посетителям расскажут, как менялся внешний облик павильона и чем уникальны его орнаменты и витражи, говорится в Telegram-канале ведомства.

До этого сообщалось, что горожане смогут бесплатно посетить Музей Победы в рамках акции «Ночь искусств» 4 ноября. Так, гости увидят выставки «Молодая гвардия», посетить экспозицию «Подвиг Армии», принять участие в праздничных мероприятиях и мастер-классах, а также стать зрителями концерта классической музыки.

Москва ВДНХ Экскурсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дорогие мои москвичи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Царь–христианин

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Четверть века храня бесценное

Алексей Лубков
Алексей Лубков

Поющий вуз отмечает юбилей

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Призовой фонд конкурса увеличен

Дина Русинова
Дина Русинова

Благоустроили любимый бульвар

Никита Миронов
Никита Миронов

Все для фронта, все для нашей победы!

Все мнения
О проекте