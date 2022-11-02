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ФРС США повысила ключевую ставку до самого высокого уровня с 2008 года

Евгений Белоусов
В мире
ФРС США повысила ключевую ставку до самого высокого уровня с 2008 года
Фото: Unsplash

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США повысил диапазон базовой ставки до 3,75–4 процента годовых. Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Последние показатели указывают на умеренный рост расходов и производства. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной, — говорится в сообщении.

Это самый высокий уровень с 2008 года. В ФРС утверждают, что негативно на американской экономике сказываются ситуация на Украине и специальная операция России.

Комитет указал, что потребуется дальнейшее повышение ставки до «достаточно ограничительного» уровня, чтобы со временем вернуть инфляцию к целевому показателю в два процента.

До этого старший научный сотрудник Кристиан Уитон сообщил, что доминирование американской валюты в мире будет слабеть, поскольку все больше государств выражают недовольство влиянием Соединенных Штатов.

Уитон пишет, что такие крупные страны, как Бразилия, Индия, Индонезия, а также страны Персидского залива, уже отказались от присоединения к экономическим санкциям США. Перечисленные государства будут открыты для валютной системы, «менее зависимой от доллара».

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