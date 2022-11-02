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Автомобилистам рассказали о новых правилах и штрафах в России

Елена Самойлова
Общество
Автомобилистам рассказали о новых правилах и штрафах в России
Фото: Pixabay

Водителям в России перечислили пять важных изменений, касающихся правил и штрафов.

Отмечается, что с 30 декабря 2021 года техосмотр стал добровольной процедурой почти для всех владельцев машин — физлиц. Однако есть и исключения: техосмотр обязательно нужно пройти при постановке на учет в ГИБДД или переоформлении машины с пробегом и возрастом старше четырех лет.

Процедура необходима для прохождения и автомобилям любого возраста, если вносятся значительные изменения в их конструкцию. Для поездки в страны ЕС или работы в коммерческих перевозках (включая службы такси) на личном автомобиле тоже понадобится пройти технический осмотр.

В случае если автолюбители из указанных категорий не прошли осмотр транспортного средства вовремя, с 1 марта штраф за это увеличился в четыре раза и достиг двух тысяч рублей.

При этом инспектор ГИБДД при остановке автомобиля имеет право проверить информацию о прохождении техосмотра по базе данных, а также самостоятельно осмотреть авто при наличии явных несоответствий требованиям.

Кроме того, согласно новым правилам, владельцы машин не будут платить пострадавшим в ДТП, независимо от того, есть у них отметка о прохождении техосмотра или нет. Однако если причиной аварии станет неудовлетворительное состояние машины, что будет доказано, то придется оплатить сумму ущерба, передает «За рулем».

Автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что езда на летних шинах в осенне-зимний период тоже может обернуться штрафом.

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