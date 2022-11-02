Внучка Гурченко потеряла нерожденного ребенка в результате инцидента

Фото: Любовь и голуби, Мосфильм, 1984 год

Внучка знаменитой советской актрисы Людмилы Гурченко, 39-летняя Елена Королева, потеряла нерожденного ребенка.

— Да, действительно это так. Я потеряла ребенка. Но мне тяжело и плохо. Оставьте меня в покое, — сказала Королева.

Беременная наследница великой актрисы оступилась и неудачно упала на даче. В результате удара у женщины случился выкидыш на третьем месяце беременности.

О трагедии сообщил в соцсетях финалист проекта «Фабрика звезд — 6» Прохор Шаляпин. Известно, что от первого брака у Елены есть дочь Таисия, которая, по словам близких Королевой, очень похожа на свою покойную прабабушку, сообщает «КП».

30 октября сообщалось, что зрители «Мосфильма» выбрали самую любимую сцену в советском кинематографе. Сцена из комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» с разборками героинь Людмилы Гурченко и Нины Дорошиной заняла первое место в рейтинге любимых эпизодов из советского кино.

В топ-3 рейтинга попала сцена на танцплощадке в фильме Георгия Данелии «Афоня», где героиня Татьяны Распутиной произносит фразу «Это энергичный танец».