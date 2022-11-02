Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Внучка Гурченко потеряла нерожденного ребенка в результате инцидента

Евгений Жуков
Общество
Внучка Гурченко потеряла нерожденного ребенка в результате инцидента
Фото: Любовь и голуби, Мосфильм, 1984 год

Внучка знаменитой советской актрисы Людмилы Гурченко, 39-летняя Елена Королева, потеряла нерожденного ребенка.

— Да, действительно это так. Я потеряла ребенка. Но мне тяжело и плохо. Оставьте меня в покое, — сказала Королева.

Беременная наследница великой актрисы оступилась и неудачно упала на даче. В результате удара у женщины случился выкидыш на третьем месяце беременности.

О трагедии сообщил в соцсетях финалист проекта «Фабрика звезд — 6» Прохор Шаляпин. Известно, что от первого брака у Елены есть дочь Таисия, которая, по словам близких Королевой, очень похожа на свою покойную прабабушку, сообщает «КП».

30 октября сообщалось, что зрители «Мосфильма» выбрали самую любимую сцену в советском кинематографе. Сцена из комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» с разборками героинь Людмилы Гурченко и Нины Дорошиной заняла первое место в рейтинге любимых эпизодов из советского кино.

В топ-3 рейтинга попала сцена на танцплощадке в фильме Георгия Данелии «Афоня», где героиня Татьяны Распутиной произносит фразу «Это энергичный танец».

Знаменитости Людмила Гурченко Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дорогие мои москвичи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Царь–христианин

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Четверть века храня бесценное

Алексей Лубков
Алексей Лубков

Поющий вуз отмечает юбилей

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Призовой фонд конкурса увеличен

Дина Русинова
Дина Русинова

Благоустроили любимый бульвар

Никита Миронов
Никита Миронов

Все для фронта, все для нашей победы!

Все мнения
О проекте