Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню народного единства

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы подготовил бесплатную онлайн-программу в рамках акции «Ночь искусств» 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках данной акции подготовлены выставки, экскурсии, мастер-классы и кинопоказ, объединенные темой акции — «Наши традиции».

— Музей Победы традиционно присоединяется к ночным культурным акциям столицы, при этом в последние годы, кроме оффлайн-, мы готовим и онлайн-программы, — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Школьник.

Данная онлайн-программа посвящена традициям, которые помогли гражданам страны выстоять в годы Великой Отечественной войны. Зрители увидят онлайн-выставки «Военный плакат» и «Боевой карандаш».

Программа «Боевой карандаш» посвящена творчеству одноименного объединения, действовавшего в Ленинграде в 1939–1945 годах и выпускавшего агитационные плакаты и сборники сатирических рисунков.

Электронная экспозиция «Военный плакат» представит 70 оцифрованных плакатов и фотографий. Это ретроспектива советских агитрисунков военных лет, а также кадры военного времени, запечатлевшие фронтовые будни.

До этого сообщалось, что акция «Ночь искусств» в Москве состоится 4 и 5 ноября, она включит в себя два формата проведения — традиционный и онлайн.