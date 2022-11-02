Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню народного единства

Евгений Жуков
Город
Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню народного единства
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы подготовил бесплатную онлайн-программу в рамках акции «Ночь искусств» 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках данной акции подготовлены выставки, экскурсии, мастер-классы и кинопоказ, объединенные темой акции — «Наши традиции».

— Музей Победы традиционно присоединяется к ночным культурным акциям столицы, при этом в последние годы, кроме оффлайн-, мы готовим и онлайн-программы, — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Школьник.

Данная онлайн-программа посвящена традициям, которые помогли гражданам страны выстоять в годы Великой Отечественной войны. Зрители увидят онлайн-выставки «Военный плакат» и «Боевой карандаш».

Программа «Боевой карандаш» посвящена творчеству одноименного объединения, действовавшего в Ленинграде в 1939–1945 годах и выпускавшего агитационные плакаты и сборники сатирических рисунков.

Электронная экспозиция «Военный плакат» представит 70 оцифрованных плакатов и фотографий. Это ретроспектива советских агитрисунков военных лет, а также кадры военного времени, запечатлевшие фронтовые будни.

До этого сообщалось, что акция «Ночь искусств» в Москве состоится 4 и 5 ноября, она включит в себя два формата проведения — традиционный и онлайн.

Москва Выставки Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дорогие мои москвичи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Царь–христианин

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Четверть века храня бесценное

Алексей Лубков
Алексей Лубков

Поющий вуз отмечает юбилей

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Призовой фонд конкурса увеличен

Дина Русинова
Дина Русинова

Благоустроили любимый бульвар

Никита Миронов
Никита Миронов

Все для фронта, все для нашей победы!

Все мнения
О проекте