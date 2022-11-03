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Аваков в беседе с пранкерами назвал ситуацию на Украине в преддверии зимы тяжелой

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Аваков в беседе с пранкерами назвал ситуацию на Украине в преддверии зимы тяжелой
Фото: mvs.gov.ua

Ситуация на Украине достаточно сложная, а зима может стать еще тяжелее из-за проблем с отоплением и электричеством. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

— Ситуация очень сложная, на мой взгляд. И не только с точки зрения текущих военных действий, а с точки зрения внутренней ситуации в стране. Впереди очень тяжелая зима, очень тяжелая, когда проблема будет даже не в деньгах — а в деньгах будет, само собой, проблема. Проблема будет чисто в физических процессах по отоплению, по электричеству и так далее, — отметил он.

По словам Авакова, внутри страны осталось множество нерешенных проблем, среди них — коррупция. Экс-министр думал, что ведет беседу с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, сообщает Telegram-канал «Шоу ВиЛ (Вован и Лексус)».

Кроме того, в прошлом месяце экс-омбудсмен Украины по правам человека на Украине Людмила Денисова призналась в распространении фейков об армии России. По ее словам, однажды от украинской разведки ей поступила просьба сообщить о якобы находящейся тюрьме на Запорожской АЭС.

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