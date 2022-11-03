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Власти Литвы снесли памятную стелу освободителям Лудзы от нацистов

Евгений Белоусов
В мире
Власти Литвы снесли памятную стелу освободителям Лудзы от нацистов
Фото: depositphotos

Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города от нацистов. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает портал Baltnews.

— Этой ночью в латвийской Лудзе была варварски снесена памятная стела освободителям города, — говорится в сообщении.

Примечательно, что о сносе стелы горожан не предупредили. Монумент бы установлен в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков войсками II Прибалтийского фронта в июле 1944 года.

До этого стало известно, что в Латвии с помощью тяжелой техники повредили мемориальные плиты на памятнике «Курган Дружбы. Он располагается на границе России, Латвии и Белоруссии.

11 октября в центре Киева демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Пушкину.

24 августа в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителям Риги. Дипломатическая миссия потребовала от Риги остановить «полицейский произвол» и преследование жителей, высказывающих свое мнение.

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