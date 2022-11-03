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Сову-сипуху спасли на Большой Грузинской улице

Евгений Жуков
Город
Сову-сипуху спасли на Большой Грузинской улице
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Сову-сипуху изъяли у уличных фотографов на Большой Грузинской улице рядом с Московским зоопарком. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

На текущий момент птица была передана в Центр реабилитации диких животных, где профильные специалисты ей окажут необходимую помощь и создадут условия для комфортного проживания.

Сипухи охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). На природных территориях Москвы эти птицы не водятся.

Совы чаще других животных становятся жертвами уличных фотографов. Фотосъемки в условиях большого города наносят пернатым физический и психологический вред. Даже если на первый взгляд птица выглядит здоровой, скорее всего, это не так, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

28 октября сообщалось, что на Арбате спасли краснокнижную ушастую сову. Птицу забрали у уличных фотографов. Ушастые совы входят в столичную Красную книгу под третьей категорией редкости как уязвимый вид.

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