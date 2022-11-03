Сборная России опубликовала расширенный состав на ноябрьские сборы

Фото: twitter/teamrussia

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав на ноябрьские сборы. Об этом стало известно в четверг, 3 ноября.

Нападающий самарского клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев, которому вчера исполнилось 18 лет, и форвард футбольного клуба «Оренбург» Владимир Сычевой, забивший в этом сезоне в чемпионате России уже 11 голов, впервые вызваны в сборную, сообщает Telegram-канал Сборной России по футболу.

1/2 Фото: Telegram / Сборная России по футболу 2/2 Фото: Telegram / Сборная России по футболу

Российская команда сыграет 17 ноября на выезде со сборной Таджикистана.

Исполнительный совет Футбольного союза Боснии и Герцеговины принял решение отменить проведение товарищеского матча с российской сборной, который был запланирован на 19 ноября и должен быть пройти в Санкт-Петербурге. Матч планируют перенести на более позднее время.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев 27 октября заявил, что Украина шантажирует ФИФА и УЕФА, предъявляя требования исключить Россию, но Российский футбольный союз будет применять дипломатию и объяснять, что причин для подобных действий нет. По его словам, мировому футболу Россия интересна с точки зрения большого рынка, поэтому стороны смогут договориться.