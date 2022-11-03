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«Игра в песочнице»: Соседов прокомментировал конфликт фигуристов Ягудина и Плющенко

Евгений Жуков
Общество
«Игра в песочнице»: Соседов прокомментировал конфликт фигуристов Ягудина и Плющенко
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Музыкальный критик Сергей Соседов в четверг, 3 ноября, назвал очередную словесную перепалку фигуристов Алексея Ягудина и Евгения Плющенко «играми в песочнице».

По мнению Соседова, противостояние двух спортсменов вызвано «ностальгией по триумфам».

— Ну что-то там они говорят — это все это очень смешно, по-детски. Мне кажется, это до сих пор игры в песочнице. Я бы не воспринимал это серьезно, — заявил музыкальный критик.

Он также добавил, что не заинтересован взаимоотношениями двух спортсменов, но тот факт, что определенные прецеденты существуют до сих пор, говорит «о тоске спортсменов по прошлому».

— Все дела давно минувших дней. Ну а если они это вспоминают, значит, они, наверное, ностальгируют. По тому времени, я так думаю. Времени своего детства, отрочества спортивного, когда все только начиналось, а сейчас все закончилось. Поэтому, конечно, они оба ностальгируют, — цитирует слова Соседова Пятый канал.

До этого сообщалось, что музыкальный критик прокомментировал результаты недавнего опроса ВЦИОМ, в котором россияне выбрали лучших эстрадных исполнителей.

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