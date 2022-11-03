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ДТП с участием двух автобусов произошло в ТиНАО

Араз Салехов
Происшествия
ДТП с участием двух автобусов произошло в ТиНАО
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Александры Монаховой, 61с1 Карта всех событий

ДТП с участием двух автобусов произошло на улице Александры Монаховой в поселке Коммунарка Новомосковского административного округа города Москвы. Об этом в четверг, 3 ноября, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах города.

Как уточняется, в результате дорожного происшествия пострадали три человека. ДТП произошло по адресу: улица Александры Монаховой, дом 61.

Также стало известно, что на юго-западе Москвы загорелся автомобиль. Пожар произошел на проезжей части Балаклавского проспекте в районе дома № 56. На месте возгорания работают оперативные службы города.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, что известно о смертельном ДТП на улице 1905 года в Москве. Напомним, что на улице 1905 года в районе дома № 15 около 10 утра произошла страшная авария с летальным исходом.

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